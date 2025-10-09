Нетаньяху созвонился с Трампом после заявления по Газе

Премьер-министр Израиля поблагодарил президента США за посреднические усилия

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вскоре после объявления о достижении договоренностей об урегулировании в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно ее заявлению, Нетаньяху поблагодарил Трампа за посреднические усилия и пригласил его выступить в Кнессете - израильском парламенте.

"В ходе очень теплой и трогательной беседы лидеры поздравили друг друга с историческим достижением - подписанием соглашения об освобождении всех заложников. Лидеры условились продолжать тесное сотрудничество", - отметили в канцелярии.

Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".