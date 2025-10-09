Трамп: обмен заложниками между Израилем и ХАМАС может начаться 13 октября

Возвращены будут также тела погибших заложников, сообщил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября. Об этом заявил президента США Дональда Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдет в понедельник. <...> Сейчас делается очень много, чтобы освободить заложников", - сказал он, добавив, что возвращены будут также тела погибших заложников.

Ранее американский лидер сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, это предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".