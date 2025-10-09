Ynet: после вывода войск Израиль сохранит контроль над 53% сектора Газа

Израильская армия покинет город Газа, который она начала захватывать в ходе операции "Колесницы Гидеона"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. В ходе реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории Газы. Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, после голосования в израильском правительстве, "на котором соглашение будет окончательно одобрено, Израиль должен будет в течение 24 часов отвести войска на линию, согласованную с [радикальным палестинским движением] ХАМАС". "После вывода войск Израиль сохранит контроль примерно над 53% территории Газы", - отмечает издание, указывая, что "в ходе вывода войск Армия обороны Израиля покинет город Газа, который она начала захватывать в ходе операции "Колесницы Гидеона".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".