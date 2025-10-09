Реклама на ТАСС
Нетаньяху назвал соглашение по Газе "национальной победой для Израиля"

Это дипломатический успех, подчеркнул израильский премьер
08 октября, 23:56
обновлено 00:12

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что договоренность об освобождении удерживающихся в секторе Газа заложников стало "моральной победой" для его страны.

"После одобрения первой фазы плана [мирного урегулирования в Газе] все наши заложники вернутся домой. Это дипломатический успех и национальная и моральная победа для Государства Израиль", - написал он в X.

"С самого начала я ясно дал понять: мы не успокоимся, пока не вернутся все наши заложники и не будут достигнуты все наши цели. Благодаря непоколебимой решимости, мощным военным действиям и огромным усилиям нашего большого друга и союзника, президента [США Дональда] Трампа, мы достигли этого критического поворотного момента", - добавил Нетаньяху, поблагодарив президента Соединенных Штатов "за лидерство, партнерство и непоколебимую приверженность безопасности Израиля".

Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру". 

