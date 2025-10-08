Реклама на ТАСС
CNN: ХАМАС освободит израильских заложников 11 или 12 октября

После заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей по первому этапу плана урегулирования ситуации в Газе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на возвращение всех заложников
НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, будут освобождены 11 или 12 октября. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

После заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей по первому этапу плана урегулирования ситуации в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на возвращение всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. 

