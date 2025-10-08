CNN: ХАМАС освободит израильских заложников 11 или 12 октября
Редакция сайта ТАСС
08 октября, 23:37
НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, будут освобождены 11 или 12 октября. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Читайте также
"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе
После заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей по первому этапу плана урегулирования ситуации в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на возвращение всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.