CNN: ХАМАС освободит израильских заложников 11 или 12 октября

После заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей по первому этапу плана урегулирования ситуации в Газе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на возвращение всех заложников

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, будут освобождены 11 или 12 октября. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

