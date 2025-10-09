CNN: Израиль готовится к возможному визиту Трампа на следующей неделе

Президент США может отправиться на Ближний Восток 11 или 12 октября

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Израиль готовится к возможному визиту президента США Дональда Трампа в начале следующей недели. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Сам Трамп заявил, что может отправиться на Ближний Восток 11 или 12 октября, однако не уточнил, какую именно страну или страны может посетить. Корреспондент портала Axios Барак Равид отметил, что хозяин Белого дома намерен по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить в Кнессете - парламенте еврейского государства.

Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".