Трамп надеется, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру в регионе

Президент США рассчитывает, что мирная инициатива выйдет за пределы конфликта в Газе и улучшит политическую обстановку на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональда Трамп рассчитывает, что мирная договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС окажется масштабнее конфликта к секторе Газа и приведет к миру на Ближнем Востоке.

"Это великолепно для Израиля, для мусульман, для арабских стран, для нашей страны. Отлично, что мы смогли поучаствовать в этом и сделать так, что сделка была заключена. <...> Это больше Газы, это мир на Ближнем Востоке", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".