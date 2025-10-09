NYT: Катар пытается выступить посредником между США и Венесуэлой

По сведениям источников газеты, Каракас поддерживают усилия Дохи, однако американскую администрацию больше интересуют военные методы, а не дипломатия

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Катар хочет выступить посредником в урегулировании отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, власти Венесуэлы поддерживают усилия Катара, однако американскую администрацию больше интересуют военные методы, а не дипломатия. Согласно информации высокопоставленного американского военного чиновника, Пентагон направил 10 тыс. военных в регион Карибского бассейна. Большинство из них размещены на базах в Пуэрто-Рико. Доха тем не менее пытается поддерживать открытыми каналы связи между Вашингтоном и Каракасом.

Эскалация напряженности между США и Венесуэлой стала для Катара одним из 12 направлений, в которых Доха задействована как медиатор, отмечает издание.

Ранее The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. По данным газеты, влиятельные сторонники Трампа во главе с госсекретарем Марко Рубио в последнее время активизировали усилия, направленные на отстранение от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро путем усиления военного давления.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростных лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по их мнению, с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро.