Ynet: Генштаб Израиля привел ВС в секторе Газа в состояние повышенной готовности

По данным портала, в ЦАХАЛ считают, что ХАМАС может использовать оставшееся оружие для обстрелов и нападения на израильских солдат

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает портал Ynet.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

По его данным, подразделения ЦАХАЛ, находящиеся на территории сектора Газа, приведены в состояние повышенной готовности "из-за опасений по поводу запасов вооружения [палестинского радикального движения] ХАМАС". "После объявления президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня и соглашении об освобождении заложников в Газе ХАМАС может использовать оставшееся у него оружие для ракетных и минометных обстрелов, а также для нападения на солдат ЦАХАЛ", - приводит Ynet слова главы генштаба Израиля Эяля Замира.

Также портал отмечает, что ранее Замир "проинструктировал всех военнослужащих, находящихся на передовой и в глубине позиций, подготовиться к любому развитию событий". Одновременно начальник генштаба отдал распоряжение о подготовке к проведению операции по возвращению заложников, "действуя деликатно и профессионально".