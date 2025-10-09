Макрон заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта в секторе Газа

Французский лидер отметил усилия в этом вопросе президента США Дональда Трампа, а также посредников из Катара, Египта и Турции

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал заключение соглашения по прекращению огня в секторе Газа и подтвердил готовность республики оказать содействие в окончательном урегулировании израильско-палестинского конфликта.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Большая надежда для заложников и их семей, для палестинцев в Газе, для всего региона", - написал он в X, отметив усилия президента США Дональда Трампа, а также посредников из Катара, Египта и Турции.

"Я призываю стороны строго соблюдать условия соглашения. Оно должно положить конец войне и открыть путь к политическому урегулированию на основе решения о создании двух государств. Франция готова внести свой вклад в достижение этой цели", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".