МККК не участвует в переговорах по Газе

Комитет готов содействовать освобождению заложников, отметила представитель регионального офиса МККК по странам Персидского залива Алаа Найель

ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) не участвует в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, однако готов содействовать освобождению и передаче заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального офиса МККК по странам Персидского залива Алаа Найель.

"Мы в МККК готовы содействовать любой операции по освобождению и передаче [заложников], согласованной сторонами конфликта, как мы делаем это с октября 2023 года. Мы уже проводили такие операции ранее, и наши команды всегда готовы сделать это снова, чтобы воссоединить семьи, а также обеспечить надлежащее захоронение погибших в случае передачи останков", - сказала она.

Найель подчеркнула, что МККК не участвует в переговорах и не располагает дополнительными подробностями о них, поскольку "это дело сторон и посредников". По ее словам, комитет также готов расширить свою гуманитарную деятельность в секторе Газа, как только это позволят условия, согласованные сторонами.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа, представленный Трампом. Документ предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления, поэтапный вывод израильских войск и освобождение заложников в течение 72 часов. Этот план поддержали Израиль и ведущие арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, который выполняет функцию посредника между сторонами конфликта.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение президента США по урегулированию. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро движения Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов.