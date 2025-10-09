В Германии готовы поддержать дальнейшие шаги к миру на Ближнем Востоке

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль приветствовал договоренности Израиля и ХАМАС по урегулированию конфликта

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал договоренности представителей Израиля и движения ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа и заявил, что ФРГ готова поддержать дальнейшие шаги к миру.

"Я рад прорыву в переговорах по Газе. Соглашение по первому этапу означает, что освобождение заложников и прекращение огня наконец не за горами. Германия готова поддержать дальнейшие шаги к миру", - написал Вадефуль в X.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.