Ynet: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

Источник агентства Reuters ранее сообщил, что ХАМАС в течение 72 часов передаст израильским властям оставшихся в живых заложников, а ЦАХАЛ в течение суток начнет частичный вывод войск из анклава

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Ariel Schalit

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Режим прекращения огня между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа начал действовать. Об этом сообщил портал Ynet.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями ХАМАС в течение 72 часов передаст израильским властям оставшихся в живых заложников, а Армия обороны Израиля в течение суток начнет частичный вывод войск из анклава.