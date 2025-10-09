Ynet: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу
Редакция сайта ТАСС
09:11
обновлено 09:18
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Режим прекращения огня между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа начал действовать. Об этом сообщил портал Ynet.
Читайте также
"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями ХАМАС в течение 72 часов передаст израильским властям оставшихся в живых заложников, а Армия обороны Израиля в течение суток начнет частичный вывод войск из анклава.