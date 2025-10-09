В ЕС заявили, что 19-й пакет санкций против России не примут до саммита

Дискуссия на высшем уровне пройдет 23-24 октября, сообщил дипломатический источник в Брюсселе

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Разногласия между странами Евросоюза по 19-му пакету санкций против России сохраняются, его утверждение будет отложено до саммита ЕС 23-24 октября в Брюсселе. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Читайте также

Что известно о предложениях Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России

"Послы ЕС по итогам дискуссии в среду не смогли прийти к соглашению по 19-му пакету. Разногласия сохраняются, можно утверждать, что их устранение будет возможно лишь в ходе дискуссии на высшем уровне (на саммите ЕС 23-24 октября - прим. ТАСС)", - отметил дипломат.

Он отказался приводить подробности.

Ранее ряд источников сообщил, что возражения сохраняются у Австрии, Венгрии и Словакии, в частности, вокруг возможных рестрикций против группы Raiffeisen или связанных с ней компаний.

Помимо этого, Венгрия и Словакия требуют для себя от Брюсселя исключений из плана Еврокомиссии по запрету всем странам Евросоюза покупать российскую нефть и газ с 2028 года. Данный запрет принимается в ЕС отдельно от 19-го пакета санкций, в рамках изменения торговой политики ЕС. В отличие от санкционных решений, утверждение которых требует единогласия, торговые решения в Совете ЕС принимаются квалифицированным большинством голосов (их должны подписать 55% стран ЕС, где проживает 60% населения). Таким образом, одна или две страны сообщества не могут заблокировать вступление в силу этого запрета. Поэтому Венгрия и Словакия добиваются послаблений для себя по энергетическому треку, угрожая в противном случае блокировать принятие 19-го пакета санкций против России, где они имеют право вето.

Обещание главы ЕК

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала "быстро принять 19-й пакет санкций в сентябре".

По сообщениям Еврокомиссии, 19-й пакет будет включать расширение черного списка ЕС, новые ограничения против танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, не обращая внимания на попытки ЕС и США установить потолки цен на российские нефтепродукты, которые поэтому на Западе называют "теневым флотом". Пакет также будет включать новые финансовые ограничения и запреты транзакций между Россией и ЕС, также идет дискуссия о введения ограничений на перемещении по Европе российских дипломатов.

В настоящее время рестрикции ЕС против России действуют в отношении свыше 2,5 тыс. юридических и физических лиц и практически полностью блокируют любые экономические обмены стран Евросоюза с Россией по всем областям, что является абсолютным рекордом. По мнению как российских, так и западных экспертов эта политика давно вышло за пределы любых санкционных режимов и является попыткой установления экономической блокады.