Reuters: прекращение огня в Газе вступит в силу после одобрения кабмином Израиля

Вопрос об утверждении будет рассмотрен на заседании кабмина 9 октября, указал источник

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Режим прекращения огня в секторе Газа начнет действовать только после одобрения правительством Израиля соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщило агентство Reuters.

Как сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на заявление израильского правительства, заседание кабинета министров должно начаться в 18:00 мск. Часом раньше, в 17:00 мск, должен собраться кабинет безопасности Израиля. Ранее агентство Reuters отмечало, что изначально заседание кабинета безопасности было назначено на 15:00 мск, а правительства - на 16:00.

При этом египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" и израильский портал Ynet сообщали, что режим прекращения огня вступил в силу в четверг в 12:00 мск.

Агентство Reuters со ссылкой на источник ранее также указывало, что власти Израиля ожидают освобождения всех остающихся в живых 20 заложников, удерживаемых ХАМАС, либо в ближайшее воскресенье, либо в понедельник.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.