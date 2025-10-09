В Чехии приветствовали соглашение об урегулировании ситуации в секторе Газа

В чешском МИД приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о достижении первой фазы соглашения, касающегося Газы

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Чехия приветствует достижение первого этапа соглашения об урегулировании ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД республики в X.

"Мы приветствуем заявление президента США Дональда Трампа о достижении первой фазы соглашения, касающегося Газы. Приоритеты ясны: немедленное освобождение всех заложников, постоянное перемирие, обеспечение гуманитарного доступа и безопасность Израиля", - отмечается в сообщении.