Саудовская Аравия приветствовала соглашение ХАМАС и Израиля по Газе

Эр-Рияд надеется, что соглашение между Израилем и ХАМАС позволит облегчить страдания палестинцев в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 9 октября. /ТАСС/. Руководство Саудовской Аравии приветствовало соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Как следует из заявления внешнеполитического ведомства королевства, в Эр-Рияде надеются, что сделка приведет к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года.

"Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия приветствовало соглашение по сектору Газа и начало реализации первого этапа предложения президента [США Дональда] Трампа, направленного на прекращение войны в секторе и создание условий для достижения всеобъемлющего и справедливого мира", - отмечается в документе.

Власти Саудовской Аравии высоко оценили роль американского лидера в этом дипломатическом процессе, а также посреднические усилия Египта, Катара и Турции. Эр-Рияд надеется, что соглашение между Израилем и ХАМАС позволит облегчить страдания палестинцев в секторе Газа, добиться полного вывода израильских войск из анклава и будет способствовать созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа, представленный Трампом. Документ предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления, поэтапный вывод израильских войск и освобождение заложников в течение 72 часов.