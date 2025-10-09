Le Point вышел с обложкой с призывом к Макрону уйти в отставку

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Французский журнал Le Point вышел с обложкой, на которой содержится обращенный к президенту Франции Эмманюэлю Макрону призыв уйти в отставку в связи с политическим кризисом.

На обложку журнала попала фотография Макрона, в верхней части которой поместили надпись крупным шрифтом: "Господин президент, уйдите с высоко поднятой головой". К этому призывает в своей колонке французский журналист и главный редактор Le Point Этьен Жернель. По его словам, 1,5 года, которые остались Макрону до конца его президентского срока, "станут [для страны] настоящим кошмаром". Жернель отмечает, что Макрон, вероятно, уже не успеет не только реализовать свои политические цели к 2027 году, но и минимизировать ущерб от политической нестабильности, начавшейся с роспуска Национального собрания в июне 2024 года.

Президентские выборы можно провести досрочно, в 2026 году, сразу после муниципальных выборов в марте того года, считает журналист. Таким образом удастся сократить "тяжелый период", уверен главред журнала. "Конечно, все должно делаться без спешки и объявляться заранее, чтобы могла пройти настоящая избирательная кампания. Кроме того, Эмманюэль Макрон вышел бы из этой ситуации с высоко поднятой головой и дал бы себе возможность сохранить то, что можно отнести к его заслугам", - добавил Жернель.

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Отдельной критики удостоилось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого многие возлагают вину за тяжелое положение в экономике страны, сложившееся к настоящему времени. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.