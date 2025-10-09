Кабмин Израиля начнет обсуждение договоренностей по Газе в 18:00 мск

На повестку дня вынесен один вопрос: "План освобождения всех заложников", сообщили в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Израиля соберется на заседание для обсуждение плана урегулирования в секторе Газа в 18:00 мск. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На повестку дня вынесен один вопрос: "План освобождения всех заложников". При этом в офисе главы израильского правительства пока не комментируют ситуацию с введением режима прекращения огня в Газе.

"Заседание правительства назначено на 18:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). На нем будут приняты все решения", - отметил источник в офисе премьера, добавив, что относительно прекращения огня "заявлений на данный момент нет".

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

Нетаньяху сразу после этого созвонился с Трампом, поблагодарил его за посредничество, пригласил приехать в Израиль и объявил, что в ближайшее время созовет заседание кабмина, на котором будут одобрены договоренности по первому этапу мирного плана.

Ранее в четверг египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" и израильский портал Ynet сообщали, что режим прекращения огня вступил в силу 9 октября в 12:00 мск. Позднее издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху уточнило, что прекращение огня в Газе наступит только после одобрения договоренностей израильским кабмином позднее 9 октября.