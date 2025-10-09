Адвокат Понелене: дело о лишении гражданства Литвы фигуристки Дробязко не закрыли

По словам юриста, надо понять, были ли выступления спортсменки, ее танцы на льду "какой-то политической поддержкой России, угрозой интересам Литвы"

Маргарита Дробязко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Дело о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которое было предоставлено ей именным декретом президента Гитанаса Науседы за особые заслуги перед Литвой, не закрыто. Об этом заявила журналистам адвокат Сандра Понелене.

"Судебное разбирательство не завершено. Дело вернется в административный суд", - сказала она.

Конституционный суд Литвы постановил в четверг, что президент Литвы не нарушил конституцию, лишив фигуристку гражданства. Коллизия была связана с тем, имел ли право глава государства лишать Дробязко гражданства, которое было предоставлено ей в порядке исключения его же именным декретом. В конституции ничего не говорится о процедуре лишения таких лиц литовского гражданства. О праве президента на это указано лишь в законе о гражданстве. Власти Литвы утверждали, что литовским гражданством Дробязко угрожает нацбезопасности.

"Необходимо, чтобы административный суд рассмотрел вопрос о том, должным ли образом был применен закон о гражданстве", - отметила защитник. По ее словам, надо понять, были ли выступления Дробязко, ее танцы на льду "какой-то политической поддержкой России, угрозой интересам Литвы". Как напомнила Понелене, департамент госбезопасности Литвы не нашел в действиях Дробязко какой-то угрозы для Литвы.