Глава УВКПЧ призвал добиться правосудия для жертв нарушений прав человека в Газе

Фолькер Тюрк подчеркнул, что конечной целью этого процесса должна стать реализация прав палестинского народа на самоопределение и обеспечение мирного и безопасного сосуществования палестинцев и израильтян

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал мировое сообщество добиться правосудия для жертв нарушений прав человека среди жителей сектора Газа на фоне достижения соглашений по первому этапу реализации мирного плана в палестинском анклаве.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"В рамках процесса восстановления также должен быть осуществлен всеобъемлющий процесс правосудия переходного периода с привлечением к ответственности за грубые нарушения и злоупотребления в области международных прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, свидетелями которых мы стали", - приводит его слова пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Тюрк подчеркнул, что конечной целью этого процесса должна стать реализация прав палестинского народа на самоопределение и обеспечение мирного и безопасного сосуществования палестинцев и израильтян. "Я настоятельно призываю положить конец ядовитой риторике войны и ненависти", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа, представленный Трампом. Документ предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления, поэтапный вывод израильских войск и освобождение заложников в течение 72 часов.