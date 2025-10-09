Израиль не намерен возобновлять войну в Газе

При этом еврейское государство ждет разоружение ХАМАС, отметил глава израильского дипведомства Гидеон Саар

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. У Израиля нет намерений возобновлять войну в секторе Газа, но частью обязательств по урегулированию должно стать разоружение ХАМАС. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.

"У нас нет никаких намерений возобновлять войну, но частью обязательств является, например, разоружение ХАМАС, то, что они сложат оружие", - сказал Саар.

Он пояснил, что прекращение огня наступит немедленно после одобрения сделки правительством, после чего в течение 72 часов ХАМАС должен будет освободить всех заложников. "Я считаю, что это может и должно положить конец этой войне", - заключил министр.