В Иране приветствуют перемирие между ХАМАС и Израилем

Тегеран всегда прилагал все усилия и использовал возможности дипломатии для того, чтобы поддержать палестинский народ на пути к самоопределению, отметили в иранском МИД

ТЕГЕРАН, 9 октября. /ТАСС/. Иран приветствует соглашение между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа и поддерживает палестинский народ в его стремлении закрепить за собой право на самоопределение. Об этом сообщил МИД исламской республики.

"Исламская Республика Иран всегда поддерживала любые действия и инициативы, направленные на прекращение геноцида, вывод оккупационных войск, доставку гуманитарной помощи, освобождение палестинских заключенных и реализацию основных прав палестинцев", - отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД Ирана, Тегеран всегда прилагал все усилия и использовал возможности дипломатии для того, чтобы поддержать палестинский народ на пути к самоопределению.

Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа, представленный Трампом. Документ предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления, поэтапный вывод израильских войск и освобождение заложников в течение 72 часов.