Президент ОАЭ на русском языке поздравил Путина с днем рождения
14:11
ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, опубликовав в X пост на русском языке.
"Поздравляю президента Владимира Путина по случаю его дня рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития России и процветания ее народа", - написал он.
Путин отмечает день рождения 7 октября. Во вторник ему исполнилось 73 года.