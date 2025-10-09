Президент ОАЭ на русском языке поздравил Путина с днем рождения

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития РФ и процветания ее народа

Редакция сайта ТАСС

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, опубликовав в X пост на русском языке.

Читайте также

От контрразведки КГБ до президента России. Биография Владимира Путина

"Поздравляю президента Владимира Путина по случаю его дня рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития России и процветания ее народа", - написал он.

Путин отмечает день рождения 7 октября. Во вторник ему исполнилось 73 года.