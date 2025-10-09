Моди обсудил с Трампом мирный план по Газе

Премьер-министр Индии и президент США также поговорили о текущих индийско-американских переговорах по двустороннему торговому соглашению

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Алексей Никольский/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС, а также текущие индийско-американские переговоры по двустороннему торговому соглашению. Об этом индийский премьер написал в Х.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Поговорил с моим другом президентом Трампом и поздравил его с успехом исторического мирного плана по Газе. Также обсудили значительный прогресс, достигнутый на торговых переговорах. Договорились поддерживать тесную связь в ближайшие недели", - написал Моди.

Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

Нью-Дели и Вашингтон начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита Моди в США. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью.