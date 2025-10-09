Президент Египта поддержал идею вручения Нобелевки Трампу

Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил усилия своего американского коллеги в рамках переговоров о прекращении огня в Газе

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил усилия своего американского коллеги Дональда Трампа в рамках переговоров о прекращении огня в Газе и выразил убежденность в том, что тот достоин награды за свой вклад в заключение соглашения.

"Соглашение о прекращении огня в секторе Газа - это историческое достижение, которого удалось добиться благодаря вашему энтузиазму. Убежден, что вы заслуживаете Нобелевской премии мира", - заявил ас-Сиси в телефонном разговоре с Трампом. Слова египетского лидера цитирует его канцелярия в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Президент арабской республики также подчеркнул, что считает необходимым скорейшую реализацию соглашения, и в очередной раз пригласил Трампа лично посетить торжественную церемонию подписания документа по Газе, которая пройдет в Египте.

Ранее идею вручения Трампу Нобелевской премии мира также поддержало израильское руководство. Все эти заявления прозвучали в свете достижения в египетском Шарм-эш-Шейхе договоренностей об освобождении заложников, удерживающихся два года в секторе Газа, и прекращении огня в анклаве.

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме 6 октября. Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября.