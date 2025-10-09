Трамп подтвердил, что подписание сделки Израиля и ХАМАС пройдет в Египте

Это будет официальное подписание, указал президент США

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание договоренностей в рамках мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС пройдет в Египте.

"Мы собираемся поехать в Египет, где у нас состоится подписание. Дополнительное подписание, так как у нас уже было подписание от моего имени, но у нас будет официальное подписание", - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Накануне Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

Нетаньяху сразу после этого созвонился с Трампом, поблагодарил его за посредничество, пригласил приехать в Израиль и объявил, что в ближайшее время созовет заседание кабмина, на котором будут одобрены договоренности по первому этапу мирного плана.

Ранее египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" и израильский портал Ynet сообщали, что режим прекращения огня вступил в силу в четверг в 12:00 мск. Позднее издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху уточнило, что прекращение огня в Газе наступит только после одобрения договоренностей израильским кабмином позднее в четверг.