ООН: в Газу поступает менее 20% от необходимого объема помощи

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер указал, что после установления перемирия всемирная организация намерена нарастить поставки помощи до "сотен грузовиков в день"

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Объем поступающей гуманитарной помощи в сектор Газа в настоящее время составляет менее 20% от необходимого. Об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

"Мы доставляем, возможно, менее 20% от того, что нам нужно поставлять. Нам необходимо, чтобы [в палестинский анклав] прибывали сотни грузовиков", - сказал он.

Флетчер указал, что после установления перемирия в секторе Газа всемирная организация намерена нарастить поставки помощи до "сотен грузовиков в день".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".