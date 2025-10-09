Трамп заявил о готовности выступить в парламенте Израиля

Это произойдет, если представители еврейского государства захотят, указал президент США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить в Кнессете (израильском парламенте), если представители еврейского государства этого хотят.

"Меня попросили выступить в Кнессете. И я согласился, если они этого хотят, я это сделаю", - сказал американский лидер на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Как сообщила ранее канцелярия главы еврейского государства Ицхака Герцога, визит Трампа в Иерусалим ожидается 12 октября.

Ранее американский лидер сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.

Сразу после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете.