Сенат США в седьмой раз не принял законопроекты о финансировании правительства

Внесенный демократами законопроект поддержали 47 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 50

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США уже в седьмой раз за последние недели отклонил два предложенных партиями законопроекта, направленных на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Процедурное голосование по разработанному республиканцами и ранее одобренному Палатой представителей документу еще не завершено. Однако уже ясно, что он не получает необходимые для одобрения 60 голосов сенаторов. Внесенный демократами законопроект поддержали 47 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 50.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил, что вашингтонская администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд государственных программ. Он не привел подробностей. Трамп также не исключил, что какой-то части этих сотрудников после возобновления финансирования правительства не будет выплачена задним числом зарплата.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).