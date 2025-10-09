Армия Израиля заявила об ударе по группе радикалов ХАМАС в Газе
20:04
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Израильские военные атаковали в секторе Газа отряд вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, радикалы находились "в непосредственной близости" от позиций израильских военных и представляли "непосредственную угрозу" их безопасности.
Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" и израильский портал Ynet сообщали, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 12:00 мск. Позднее официальный представитель правительства Израиля Шош Бедросян уточнила на брифинге, что прекращение огня наступит в течение 24 часов после одобрения договоренностей кабмином в четверг. Правительство пока окончательного одобрения не дало.