МИД Катара: посредники будут следить за прекращением огня в Газе из штабов

Оперативные пункты мониторинга расположены в двух городах Египта - Каире и Эль-Арише

ДОХА, 10 октября. /ТАСС/. Посредники на переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС будут следить за выводом израильских войск из сектора Газа и осуществлять мониторинг режима приращения огня из оперативных штабов в Каире и Эль-Арише. Об этом сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Это не первая наша сделка, а карты планов вывода войск всегда были частью переговоров, реализация которых происходила в ходе двух последних соглашений о прекращении огня, и мы всегда следили за этим из оперативного штаба в Египте. Есть и вспомогательный оперативный штаб. Основной находится в Каире, а вспомогательный - в Эль-Арише, недалеко от Газы", - сказал аль-Ансари в интервью Австралийской радиовещательной корпорации ABC, ссылку на которое он разместил в X.

По словам катарского дипломата, в этих штабах находятся представители стран-посредников - Египта, Катара и США, которые будут отслеживать ситуацию в секторе Газа, следить за выполнением соглашения о прекращении огня, а также принимать жалобы от сторон конфликта. "Сейчас ситуация будет такой же. Как вы знаете, мы расширили круг посредников, включив в него Турцию и другие арабские и исламские страны, которые будут участвовать в этом процессе", - добавил он.

Аль-Ансари также сообщил, что Израиль запросил 24 часа на отвод войск к согласованной на переговорах линии. "На самом деле эти линии - не вывод войск за пределы Газы, а отвод к линии, при которой 65% территории сектора Газа останется под оккупацией Армии обороны Израиля", - уточнил он. По представителя катарского МИД, "отвод [израильских] войск будет признаком вступления в силу режима прекращения огня", после чего стороны начнут подготовку к обмену израильских заложников на палестинских заключенных.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. В ночь на четверг движение подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто. Как сообщил президент США Дональд Трамп, представители конфликтующих сторон достигли договоренностей по первому этапу предложенного Вашингтоном мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии в секторе.