AP: США направят в Израиль военных для контроля за прекращением огня в Газе

Как отметили источники агентства, американское руководство организует "военно-гражданский координационный центр", который будет регулировать поставки гуманитарной помощи в анклав

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. США перебросят в Израиль порядка 200 военнослужащих, которые обеспечат поддержку и будут контролировать соблюдение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным AP, в состав международной миссии войдут и военные государств - партнеров США, а также представители неправительственных организаций и частных компаний. Как отметили источники агентства, американское руководство организует в Израиле "военно-гражданский координационный центр", который будет регулировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и осуществлять "помощь в сфере логистики и безопасности".

В свою очередь агентство Reuters отметило, что американские военные не будут размещены непосредственно на территории самого палестинского анклава. По данным источников Reuters, в состав международной миссии войдут военные Египта, Катара, Турции и, вероятно, ОАЭ.