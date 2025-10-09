Генпрокурор Нью-Йорка назвала предъявление ей обвинений местью Трампа

Летиция Джеймс убеждена, что лидеры Демократической, и Республиканской партии должны "выступить против откровенного извращения юридической системы США"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс назвала предъявленные ей обвинения в мошенничестве безосновательными и заявила о стремлении президента США Дональда Трампа отомстить ей любой ценой.

"Эти обвинения безосновательны. Из публичных заявлений президента ясно следует, что его единственная цель - политическая месть любой ценой. Действия президента представляют собой серьезное нарушение нашего конституционного порядка и подвергаются решительной критике со стороны членов обеих партий", - говорится в заявлении. Джеймс убеждена, что лидеры как Демократической, так и Республиканской партии должны "выступить против откровенного извращения юридической системы США".

Генпрокурор добавила, что инициированный ею в 2022 году процесс против Трампа "был основан на фактах и уликах, а не на политике".

Джеймс в 2022 году обвинила нынешнего американского лидера в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. По итогам разбирательства суд Нью-Йорка в феврале 2024 года обязал Трампа выплатить $454 млн. Он подчеркивал, что это дело является политически мотивированны и требовал закрыть его после своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Апелляционный суд в августе этого года признал штраф чрезмерным и отменил его.

Ранее Минюст США предъявил Джеймс обвинения в мошенничестве в банковской сфере. Обвинения касаются ипотечного кредита для приобретения дома. Как утверждает Минюст, Джеймс смогла получить кредит на выгодных условиях, поскольку заверила финансовое учреждение в том, что будет жить в доме сама. В действительности она его сдавала, поясняется в иске, поступившем в электронную базу федерального суда Восточного округа штата Вирджиния.