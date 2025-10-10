Подполье: больницы в Херсоне работают в основном на нужды ВСУ

В пророссийском подполье добавили, что в городе не хватает многих врачей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Городские больницы подконтрольного украинской администрации Херсона ведут свою деятельность в основном для нужд украинских военных, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

"Жители, которые имели возможность, покинули область, однако многие остаются по причине того, что не могут переехать: выплаты внутренним переселенцам мизерные, а цены на жилье в западных регионах постоянно растут. Больницы работают в основном на нужды ВСУ, многих врачей не хватает, в первую очередь терапевтов", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в пророссийском подполье сообщили ТАСС, что украинская администрация на подконтрольной ей территории Запорожья перераспределяет заложенные на социальные нужды средства в пользу ВСУ.