Подполье: больницы в Херсоне работают в основном на нужды ВСУ
00:02
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Городские больницы подконтрольного украинской администрации Херсона ведут свою деятельность в основном для нужд украинских военных, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.
"Жители, которые имели возможность, покинули область, однако многие остаются по причине того, что не могут переехать: выплаты внутренним переселенцам мизерные, а цены на жилье в западных регионах постоянно растут. Больницы работают в основном на нужды ВСУ, многих врачей не хватает, в первую очередь терапевтов", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в пророссийском подполье сообщили ТАСС, что украинская администрация на подконтрольной ей территории Запорожья перераспределяет заложенные на социальные нужды средства в пользу ВСУ.