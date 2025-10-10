Делегация КПРФ прибыла в КНДР на празднования 80-летия правящей партии

Ее возглавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Делегация КПРФ 9 октября прибыла в Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегацию возглавил заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Трудовая партия Кореи была основана 10 октября 1945 года.

Ранее в Пхеньян прибыла делегация "Единой России" во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым.

9 октября на торжественном собрании лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен оправдать народное доверие и собирается построить в республике "процветающий социалистический рай".