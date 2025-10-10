Австралийские активисты флотилии "Сумуд" обвинили военных Израиля в жестокости

Они сообщили, что во время заключения их оскорбляли, пинали, били кулаками и плевали в них

СИДНЕЙ, 10 октября. /ТАСС/. Австралийские участники флотилии "Сумуд", вернувшиеся в страну после задержания в Израиле, обвинили израильские власти в жестоком отношении, а правительство Австралии - в неспособности помочь своим гражданам, попавшим в беду за границей.

С соответствующим заявлением Абу Бакр Рафик, Джулиет Ламонт и Хэмиш Паттерсон выступили перед журналистами в аэропорту Сиднея. По словам Рафика, израильские солдаты "проявляли по отношению к ним жестокость и после того, как узнали, что перед ними австралийцы". "Если Израиль готов так обращаться с гражданами Австралии, представьте, как они обращаются с палестинцами", - сказал он в эфире австралийского телеканала SBS.

Активисты также сообщили, что во время задержания им отказывали в медицинской помощи, лекарствах и юридической консультации. "Пока нас держали в заключении, нас оскорбляли, пинали, били кулаками, в нас плевали. Кроме того, нам отказывали в чистой питьевой воде, направляли на нас оружие и поднимали посреди ночи с собаками и оружием, просто чтобы пересчитать", - сообщил Рафик.

Ламонт заявила, что правительство "на самом деле совсем не поддержало своих граждан" и власти других стран "способствовали их освобождению и отправке на родину", а визиты австралийских дипломатов "не приносили пользы". "Нас одними из последних освободили из тюрьмы. Кроме того, со всеми были советники или послы их стран, за исключением австралийцев", - сказала она.

В австралийском МИД в ответ на эти обвинения заявили, что дипломаты оказали задержанным всю необходимую помощь. "Сотрудники министерства провели личную проверку австралийских задержанных и убедились, что с ними обращаются с достоинством и уважением", - сказал помощник министра иностранных дел Мэтт Тислтуэйт. Также австралийские дипломаты "донесли до израильских коллег свою точку зрения о необходимости обращаться с задержанными в соответствии с международным правом".

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась из Туниса в Газу в середине сентября. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить гуманитарную помощь. С 1 по 3 октября израильские военные перехватили 42 судна и задержали 450 человек. Большая часть активистов депортирована из Израиля.