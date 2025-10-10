Эксперт Карпентер: нападение США на Венесуэлу может стать ужасной ошибкой

По словам американского политолога, вести войну с целью смены режима в Боливарианской Республике под прикрытием борьбы с наркотиками было бы неразумным

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Планы американского президента Дональда Трампа напасть на Венесуэлу могут стать катастрофической ошибкой для самих Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в авторской статье, опубликованной на портале Responsible Statecraft, американский политолог Тед Гален Карпентер, который является старшим научным сотрудником исследовательского Института Рэндолфа Борна, расположенного в штате Калифорния.

"Вести войну с целью смены режима [в Боливарианской Республике] под прикрытием борьбы с наркотиками было бы неразумным, а также потенциально катастрофической ошибкой [для Вашингтона]", - сказал Карпентер, являющийся автором и редактором серии книг о международных отношениях и проблемах безопасности.

По его мнению, администрация Трампа может "превратить якобы антинаркотическую и антитеррористическую военную миссию в крестовый поход по смене режима" в Венесуэле. Как отметил эксперт, в последние недели США направили в Карибский бассейн оперативное формирование своих военно-морских сил, в состав которого входят 4,5 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты и ВМС, несколько эсминцев, ударная подводная лодка и 10 малозаметных истребителей F-35. "Такое наращивание военной мощи США у берегов Венесуэлы выглядит более чем угрожающе", - считает специалист.

Он напомнил, что Трамп "во многом обязан своим политическим успехом" продвижению внешней политики по принципу America First ("Америка прежде всего"). "Однако одной из главных особенностей политики Трампа America First является осуждение войн с целью смены режима и крестовых походов по формированию государственности. Военное вмешательство в Венесуэле будет включать в себя оба этих элемента", - указал Карпентер.

Очередная неудача США?

"Даже более ограниченные варианты, такие как захват отдельных портов и аэродромов [в Венесуэле], могут оказаться сложной и кровопролитной затеей. Полномасштабная война с целью смены режима может легко превратиться для США в очередное фиаско в странах третьего мира, сопоставимое по масштабам с Афганистаном или Ираком. Когда [37-й президент США] Ричард Никсон придумал термин "война с наркотиками", он, по-видимому, использовал его в качестве метафоры. Трамп, похоже, воспринимает этот термин буквально, и такой образ мыслей представляет большую опасность для Соединенных Штатов", - заключил эксперт.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. По данным газеты, влиятельные сторонники президента во главе с госсекретарем Марко Рубио в последнее время активизировали усилия, направленные на отстранение от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро путем усиления военного давления.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростных лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро.