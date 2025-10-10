AP: мирный план по Газе продвинулся, когда в ХАМАС сочли заложников "обузой"

Пока результаты переговорного процесса позволяют более-менее уверенно говорить о достижении хрупкого перемирия и возвращения удерживаемых израильтян, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Основные переговорщики США по Ближнему Востоку - спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер - начали продвигать мирный план по Газе после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС осознало бесперспективность дальнейшего удержания израильских заложников. Об этом со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщило агентство Associated Press (AP).

Как указывает агентство, к сентябрю руководство ХАМАС на фоне усиливающихся ударов Израиля по территории сектора Газа пришло к выводу, что заложники превратились для движения "из ценного актива в обузу", которая дает еврейскому государству основание для продолжения военной операции столько, сколько это потребуется. Уиткофф и Кушнер решили, что открылось окно возможностей для реального соглашения, когда пришли к выводу, что "ХАМАС достаточно получил", и приступили к оказанию давления на Израиль. Добиться успеха в этом процессе оказалось проще из-за волны возмущения арабских государств, последовавшей за израильскими ударами по руководителям ХАМАС в Катаре 9 сентября.

AP отмечает, что пока результаты переговорного процесса позволяют более-менее уверенно говорить о достижении хрупкого перемирия и возвращения израильских заложников домой. Однако дальнейшая реализация плана остается под вопросом, поскольку ХАМАС выступает против некоторых пунктов американского плана урегулирования, в частности в вопросе собственного разоружения. Агентство указывает, что администрация президента США Дональда Трампа решила проигнорировать эти разногласия, чтобы добиться соглашения на первом этапе, рассчитывая на возможные компромиссы при дальнейших переговорах.

О мирном урегулировании в Газе

В ночь на четверг Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут отведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян.

Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", за время которого все израильские заложники будут возвращены в Израиль. Это должно произойти к 13 октября, сказала она.