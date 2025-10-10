Нетаньяху запретил комментировать сделку по Газе до возвращения заложников

По данным 14-й канала израильского телевидения, указание будет действовать до тех пор, пока не удастся реализовать план по возвращению всех живых и тел погибших пленников, что должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в палестинском анклаве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху запретил входящим в состав правительства министрам комментировать в СМИ сделку по урегулированию ситуации в секторе Газа до тех пор, пока все удерживаемые радикалами заложники не будут освобождены. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения.

По его данным, указание будет действовать до тех пор, пока не удастся реализовать план по возвращению всех живых и тел погибших пленников, что должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

В ночь на 10 октября правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших", проинформировала ранее канцелярия премьер-министра. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой. Это должно произойти к 13 октября.