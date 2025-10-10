Премьер Непала призвала власти принять революцию, которую возглавила молодежь

Сушила Карки сообщила, что в стране создадут механизм, который позволит молодым людям участвовать в управлении государством

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Непала готовы работать совместно с молодежью, которая стала основной движущей силой масштабных протестов, и принять ее требования. Об этом заявила премьер-министр страны Сушила Карки в обращении по случаю месяца с начала акций.

"Мы должны принять революцию, которую возглавило молодое поколение. <...> Мы поддерживаем изменения, которых хочет молодежь",- приводит слова премьера портал Khabarhub.

Премьер также сообщила, что правительство планирует создать механизм, который позволит молодежи участвовать в управлении страной, не раскрыв подробностей проекта. По мнению Карки, предыдущие власти "не смогли прислушаться" к молодежи и "принять ее требования", поэтому новому правительству "необходимо признать ошибки и слабости". По словам политика, власти Непала полностью осознают притязания молодого поколения и готовы их исполнять.

В начале сентября в столице Непала Катманду и других городах вспыхнули беспорядки после акций против коррупции и запрета соцсетей. Их основными участниками стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 70 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.

12 сентября бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки была назначена главой временного правительства, став первой женщиной на этой должности в непальской истории. По словам Карки, нынешнее правительство пробудет у власти не больше шести месяцев. Парламентские выборы, как ожидается, состоятся в начале марта 2026 года.