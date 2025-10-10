Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ

Первые за несколько месяцев переговоры политиков состоялись ранее в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Российский президент Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обнялись во время состоявшейся накануне вечером неформальной встречи лидеров стран СНГ. Об этом свидетельствует видеозапись, имеющаяся в распоряжении ТАСС.

На кадрах видно, как главы двух государств подходят друг к другу, улыбаются и обнимаются. Вокруг них стоят лидеры других стран Содружества.

Первая за несколько месяцев встреча Путина и Алиева состоялась на полях мероприятий СНГ в Душанбе. Одной из главных тем стала катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в декабре прошлого года. Алиев выразил особую благодарность Путину за предоставленную информацию о ее причинах.