Китай надеется на скорейшее прекращение огня в Газе

Пекин выступает за реализацию проекта "двух государств", отметил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Китай надеется на скорейшее и полное прекращение огня в Газе и готов работать с международным сообществом над достижением мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китайская сторона надеется на скорейшее достижение всеобщего и постоянного прекращения огня в Газе, эффективное облегчение гуманитарного кризиса и снижение региональной напряженности", - сказал дипломат.

По его словам, Пекин также выступает за реализацию проекта "двух государств" и готов совместно с международным сообществом прилагать неустанные усилия для скорейшего всестороннего, справедливого и долговременного решения палестинского вопроса в целях достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В ночь на 10 октября правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших", проинформировала ранее канцелярия премьер-министра. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой. Это должно произойти к 13 октября.