Глава МИД Италии: подписание соглашения по Газе должно пройти 13 октября

На церемонии планируется присутствие итальянского премьер-министра Джорджи Мелони

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 10 октября. /ТАСС/. Официальная церемония подписания соглашения по сектору Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должна состояться 13 октября. Об этом заявил в эфире телеканала RAI-3 вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, уточнив, что на ней должна присутствовать глава правительства республики Джорджа Мелони.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"В понедельник будет большая церемония официального подписания соглашения [по урегулированию ситуации в Газе], и, думаю, на ней будет присутствовать премьер-министр Италии, о ее приглашении мне сообщил министр иностранных дел Египта", - сказал Таяни, который 9 октября принял участие во встрече по палестинскому вопросу в Париже.

В другом телеэфире Таяни сказал, что не видит ничего "скандального" в возможном присуждении Нобелевский премии мира президенту США Дональду Трампу. "Результаты есть. Трамп может нравиться или нет, можно разделять или не разделять его политику, но объективный факт, что он работал на достижение результата", - сказал итальянский министр.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что если в ходе ведущихся переговоров в Шарм-эш-Шейхе будет заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа, на церемонии его подписания должен присутствовать президент США Дональд Трамп.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. В консультациях также принимает участие делегация Турции под руководством главы национальной разведорганизации страны Ибрагима Калына. ХАМАС и Израиль через посредников уже передали друг другу списки заложников и заключенных, которых планируется освободить в рамках соглашения по Газе.