WP: Белый дом не работает с демократами над проблемой шатдауна

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Республиканцы и администрация президента США Дональда Трампа на практике совершенно не взаимодействует с демократами относительно решения проблемы частичной приостановки деятельности правительства, так называемого шатдауна, лишь проводя яростную публичную кампанию против своих оппонентов. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что с момента начала шатдауна республиканцы во главе с Трампом реально никак не взаимодействовали с демократами, чтобы как-то решить эту проблему. Газета утверждает, что это сознательная позиция администрации президента, которой она придерживается, "несмотря на потенциальные политические последствия приостановки работы правительства, в которой, согласно соцопросам, общественность больше винит республиканцев, чем демократов". WP добавляет, что все взаимодействие с оппонентами у республиканцев сводится к "публичному троллингу" демократов в интернете и призывам к лидерам оппозиционной партии согласиться с их требованиями.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Трамп 7 октября заявил, что вашингтонская администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд государственных программ. Он не привел подробностей. Трамп также не исключил, что какой-то части этих сотрудников после возобновления финансирования правительства не будет выплачена задним числом зарплата.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).