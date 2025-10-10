В Британии исключили отправку войск в Газу для мониторинга перемирия

Глава МИД Иветт Купер при этом отметила, что Великобритания вместе с другими странами будет вести переговоры о привлечении инвестиций для восстановления анклава

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания не планирует направлять свои войска в сектор Газа для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Это не в наших планах. Однако есть предложение, чтобы США немедленно возглавили процесс мониторинга, чтобы знать о происходящем на земле, контролировать процесс освобождения заложников, выполнение первого этапа [сделки] и доставку гуманитарной помощи. Но они (США - прим. ТАСС) дали понять, что ожидают присутствия на земле войск соседних стран. И мы ждем этого", - сказала она.

Купер также заявила, что Великобритания вместе с рядом стран, включая Египет и Иорданию, будет вести переговоры о привлечении инвестиций для восстановления Газы.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. Власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Газе будут осуществлять в рамках международной миссии американские военные, уже размещенные на Ближнем Востоке. По сведениям агентства Reuters, американские военные не будут дислоцированы непосредственно на территории Газы. Предполагается, что в состав миссии войдут военнослужащие Египта, Катара, Турции и, вероятно, ОАЭ.