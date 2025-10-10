Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран СНГ в декабре

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отметила, что это многолетняя традиция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обязательно примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в декабре, как только поступит приглашение. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт на полях заседания Совета глав государств стран Содружества в Душанбе.

"Это (участие Лукашенко в неформальной встрече лидеров стран СНГ - прим. ТАСС) традиция, которой много лет. Как поступит приглашение, мы обязательно его примем", - сказала Эйсмонт.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств в узком составе пригласил лидеров государств СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря.