Президент США Дональд Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, заявил его помощник Стивен Чун

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира.

Об этом говорится в сообщении директора по коммуникациям Белого дома, пресс-секретаря и помощника американского президента Стивена Чуна, которое было опубликовано после присуждения премии оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

"Президент [США Дональд] Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни <...>. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира", - написал Чун.