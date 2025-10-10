Белый дом: Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира
ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира.
Об этом говорится в сообщении директора по коммуникациям Белого дома, пресс-секретаря и помощника американского президента Стивена Чуна, которое было опубликовано после присуждения премии оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.
"Президент [США Дональд] Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни <...>. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира", - написал Чун.