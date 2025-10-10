Уиткофф: ЦАХАЛ завершил первый этап передислокации войск в Газе

Начался 72-часовой срок для освобождения израильских заложников

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Израильская армия завершила первый этап передислокации войск в секторе Газа в соответствии с договоренностями о прекращении огня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

Он отметил, что с этого момента официально начался 72-часовой срок для освобождения израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

Информацию об успешной передислокации подразделений ЦАХАЛ, как указал Уиткофф, подтвердило Центральное командование ВС США. Фактически, первый этап отвода войск в Газе был завершен в 12:00 мск.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что соглашение о прекращении огня вступило в силу сегодня в 12:00 мск. По данным оборонного ведомства, израильские воинские подразделения занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации. В пресс-службе также проинформировали, что "всю ночь Южное командование проводило масштабную логистическую операцию, в ходе которой подразделения были переброшены на заранее определенные рубежи и в заданные места".