NYP: в окружении Трампа видят больше шансов на Нобелевскую премию в 2026 году

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2026 году будет иметь больше шансов на получение Нобелевской премии мира. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на источник в окружении президента.

По его словам, присуждение премии Трампу в 2025 году было бы сюрпризом. Газета отмечает, что с момента возвращения в Белый дом многие союзники Трампа отмечали его миротворческие заслуги. Из последних достижений называлось перемирие между Израилем и движением ХАМАС. Ряд мировых лидеров публично заявляли о выдвижении кандидатуры американского президента на премию.

В то же время критики указывали на то, что Трамп распорядился нанести удары по объектам иранской ядерной программы, неоднократно заявлял о притязаниях на Гренландию, а также переименовал министерство обороны в "военное министерство".

В пятницу норвежский Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в 2025 году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.